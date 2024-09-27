Fatih Portakal 'Ben De Kullanıyorum' Diyerek Uyardı: Tehlike Büyük Bütün Paranızı Kaybedebilirsiniz
Siber dolandırıcılar bu kez Google Chrome'u hedef alarak kredi kartı bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Tanınmış gazeteci Fatih Portakal, bu konuda önemli bir uyarıda bulundu. "Ben de kullanıyorum, hepimiz tehlike altındayız" diyen Portakal, kredi kartı bilgileri üzerinden yapılan siber saldırılara dikkat çekti.
Kaynak: Sözcü Tv
Siber suçlular, en çok kullanılan internet tarayıcılarından biri olan Google Chrome'daki güvenlik açıklarını kullanarak milyonlarca kişinin kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. "İnfostealer" adı verilen bu zararlı yazılım, özellikle bankacılık işlemleri sırasında kullanıcıların kredi kartı şifrelerine ve bilgilerine erişim sağlıyor.
Milyonlarca kişinin kredi kartı bilgilerini kaydettiği Google Chrome, siber dolandırıcıların ana hedeflerinden biri haline gelmiş durumda. İnternetten alışveriş yaparken kaydedilen kredi kartı bilgileri, farkında olmadan casus yazılımlar tarafından çalınıyor. Uzmanlar, bu tehdide karşı korunmak için tarayıcıların düzenli olarak güncellenmesi gerektiğini belirtiyor.
Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber'de yaptığı açıklamada kredi kartı kullanımı ve siber güvenlik konusuna değindi. Portakal, "Kredi kartı kullanıyor musunuz? Tabii ki kullanıyorsunuz, ben de kullanıyorum. Ancak, güvenli internet dediğimiz alanlar bile maalesef artık yeterince güvenli değil. Kredi kartı şifreniz başkalarının eline geçebilir" dedi.
Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, bu tür saldırılardan korunmak için Google Chrome'un sürekli güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Demircan, "Infostealers zararlı yazılım grubu, genellikle şifrelerin toplandığı alanları hedef alıyor. Kullanıcılar, güvenliksiz web sayfalarına girdiklerinde farkında olmadan kredi kartı bilgilerini tehlikeye atabiliyor" ifadelerini kullandı.
Portakal, siber dolandırıcılardan korunmanın en güvenli yollarından birinin sanal kart kullanmak olduğunu belirterek, "Belki de en güvenli yöntem sanal kart kullanmak. Bu, dolandırıcılardan korunmanın en iyi yollarından biri" şeklinde konuştu.