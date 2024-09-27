Fatih Portakal 'Ben De Kullanıyorum' Diyerek Uyardı: Tehlike Büyük Bütün Paranızı Kaybedebilirsiniz

Milyonlarca kişinin kredi kartı bilgilerini kaydettiği Google Chrome, siber dolandırıcıların ana hedeflerinden biri haline gelmiş durumda. İnternetten alışveriş yaparken kaydedilen kredi kartı bilgileri, farkında olmadan casus yazılımlar tarafından çalınıyor. Uzmanlar, bu tehdide karşı korunmak için tarayıcıların düzenli olarak güncellenmesi gerektiğini belirtiyor.

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber'de yaptığı açıklamada kredi kartı kullanımı ve siber güvenlik konusuna değindi. Portakal, "Kredi kartı kullanıyor musunuz? Tabii ki kullanıyorsunuz, ben de kullanıyorum. Ancak, güvenli internet dediğimiz alanlar bile maalesef artık yeterince güvenli değil. Kredi kartı şifreniz başkalarının eline geçebilir" dedi.