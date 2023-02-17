Fatih Altaylı'dan Diyanet'e tepki: Sapıklar, gidin porno sektörüne girin

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, "Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi?" sorusuna, evlatlığın mirasçı olma hakkı bulunmadığı belirtilerek, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" yanıtı verildi.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Diyanet'in yanıtına tepki göstererek "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk'ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin" dedi.

Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin. — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) February 17, 2023

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetva sitesinde, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardında, “İhtiyaç duyulan konulara açıklık getirmek” amacıyla özel bir bölüm oluşturuldu. Diyanet, “Deprem bölgesinden sıkça sorulan sorular” adı altında, "Koruyucu aile olmanın hükmü nedir?" ve "Cenaze kefenlenmeden gömülebilir mi?" sorularını yanıtladı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Diyanet, ailelerin evlat edindikleri çocuklara, "Öz evlat gibi davranmasının" doğru olmadığını ve "Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığını" açıkladı.