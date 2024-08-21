Fatih Altaylı Duyurdu: Tüm Kredi Kartlarında Limitler Değişiyor

Türkiye'de görülen yüksek enflasyonun ardından, bankalar müşterilerinin kredi kartı limitlerini peş peşe artırırken, açıklanan son verilerde kredi kartlarının yarısının 100 bin liranın üzerinde limite sahip olduğu ortaya çıktı.



Bu durum, Türkiye'yi kredi kartı limiti ve aylık gelir oranında dünyanın en sağlıksız ekonomilerinden biri haline getirirken, yüksek limitler milyonlarca kart müşterisinin aniden borç batağına saplanmasına neden olabiliyor. Kredi kartlarında oluşan sağlıksız durumu engellemek amacıyla çalışmalara başlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara yeni bir talimat yolladı.



KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLÜYOR



Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube yayınında bankacılık sektöründeki kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, kredi kartı limitlerinde çok yakında sert bir düşüş görülecek. Altaylı, yeni düzenleme ile mevcut kart limitlerinin nasıl düşürüleceğini şu sözlerle açıkladı: