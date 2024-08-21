Fatih Altaylı Duyurdu: Tüm Kredi Kartlarında Limitler Değişiyor

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), enflasyon hedeflerini yakalamak için kredi kartı limitlerinde dev bir değişikliğe gideceğini belirtti. Bankacılık sektörüne talimat gönderildiğini belirten Altaylı, çok yakında tüm kullanıcıların kredi kartı limitlerinde değişiklik yaşanacağını açıkladı.

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Fatih Altaylı Duyurdu: Tüm Kredi Kartlarında Limitler Değişiyor - Resim: 1

Türkiye'de görülen yüksek enflasyonun ardından, bankalar müşterilerinin kredi kartı limitlerini peş peşe artırırken, açıklanan son verilerde kredi kartlarının yarısının 100 bin liranın üzerinde limite sahip olduğu ortaya çıktı.

Bu durum, Türkiye'yi kredi kartı limiti ve aylık gelir oranında dünyanın en sağlıksız ekonomilerinden biri haline getirirken, yüksek limitler milyonlarca kart müşterisinin aniden borç batağına saplanmasına neden olabiliyor. Kredi kartlarında oluşan sağlıksız durumu engellemek amacıyla çalışmalara başlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara yeni bir talimat yolladı.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLÜYOR

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube yayınında bankacılık sektöründeki kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, kredi kartı limitlerinde çok yakında sert bir düşüş görülecek. Altaylı, yeni düzenleme ile mevcut kart limitlerinin nasıl düşürüleceğini şu sözlerle açıkladı:

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