Fatih Altaylı Barış Yarkadaş'ı Hedef Aldı: Yarkadaş'ın Yanıtı Gündem Oldu

Gazeteci Fatih Altaylı, şahsi Youtube kanalındaki bir programda gazeteci Barış Yarkadaş’ı hedef aldı. Altaylı, Yarkadaş’la ilgili kullandığı ifadelerde "Barış Yarkadaş enteresan bir figür. Gazeteci desen gazeteci değil, siyasetçi desen siyasetçi değil” ifadelerini kullandı. Altaylı’nın bu ifadelerine Yarkadaş sosyal medya hesabından paylaştığı uzun mesajla yanıt verdi.

Fatih Altaylı, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in CHP liderliğine aday olması iddiasının Barış Yarkadaş’tan geldiğini söylediği açıklamasında, ‘Kuyuya taşı atan Yarkadaş, ne böyle bir planım vardı ne böyle bir şeyim vardı’ diyor. Yarkadaş enteresan bir figür. Deve kuşu gibi. Gazeteci desen gazeteci değil, siyasetçi desen siyasetçi değil” dedi.

Altaylı sözlerinin devamında, Yarkadaş’ın ne olduğuna karar vermesi gerektiğini savunarak “Barış Bey CHP’li mi değil mi? Çeşitli görevlere aday birisi mi yoksa ‘ben artık siyasette işimi hallettim artık gazeteciyim mi?’ Orada bir karar verirse inandırıcılık açısından daha iyi bir pozisyon alabilir” ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın bu açıklamasının ardından Barış Yarkadaş da, sosyal medyadan bir açıklama yaparak, Altaylı ile ilgili bir anısını anlattı. Yarkadaş 1991 yıllına dayanan anısında, Altaylı’nın da yöneticisi olduğu Güneş Gazetesi’nde maaşların ödenemediğini ve işçilerin direniş çadırı kurduğunu anlattı.

Sefalet içinde yaşayan gazetecilerin bakkaldan borç aldığını, gazetenin ısıtması için de Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik’in yardım yolladığını söyleyen Yarkadaş, gazeteci Ahmet Tezcan ile Fatih Altaylı’nın arasında geçtiği iddia edilen diyalogu ise şöyle aktardı:

“Sefaletin boyutu derinleşince, gazetenin yazarlarından Ahmet Tezcan, Altaylı’nın da olduğu patron katına çıktı ve Fatih’e “Bir arkadaşımızın çocuğu oldu. Çocuğuna süt alamıyor. Bani ona biraz para verin süt alabilsin” dedi. Fatih, “Ne yapayım ben de kedime süt alamıyorum” cevabını verdi. Fatih işte budur…”

ALTAYLI KILIÇDAROĞLU İLE YAŞADIĞI TARTIŞMAYLA DA GÜNDEM OLMUŞTU

Gazeteci Fatih Altaylı geçen günlerde CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir polemik yaşamıştı. Altaylı Kılıçdaroğlu’nu 'dış devlet ajanı veya iktidarın ajanı' olmakla suçlamış ve “Beni dövseydi onu affederdim ama kendisini hiç affetmiyorum. Çünkü o AK Parti’nin adamı, vatan haini” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaya yanıtı ise çok sert oldu. Eski CHP lideri sosyal medyadan uzun bir mesaj yayımlamış ve “Parayla işim olsa, seni satın alır, Saray’a karşı bağlardım. Kalemin, ruhun satılık. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem