Fas'tan gelen sıcaklık için peş peşe uyarılar! Gölgede hissedilen 40'ı geçecek

NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan "İstanbul'da sıcaklıklar 37-38 dereceye kadar çıkacak. Çanakkale, Balıkesir, Bursa'da İzmir'de 39, Manisa, Aydın, Denizli hattında 42-43'leri bulacak. Antalya'da 43-44, Adana'da 43 dereceler ölçülecek. Bu dereceleri bekliyoruz. Bunlar gölgedeki sıcaklıklar. Eğer siz güneşteyseniz 55 derece civarı hissedeceksiniz" dedi.