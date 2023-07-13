Fas'tan gelen sıcaklık için peş peşe uyarılar! Gölgede hissedilen 40'ı geçecek
İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. Uzmanlar, sıcak havanın sağlığı tehdit edecek seviyede olduğunu belirterek, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Türkiye, Fas üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girdi.
Marmara, Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı daha da artacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstüne çıkması bekleniyor.
NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan "İstanbul'da sıcaklıklar 37-38 dereceye kadar çıkacak. Çanakkale, Balıkesir, Bursa'da İzmir'de 39, Manisa, Aydın, Denizli hattında 42-43'leri bulacak. Antalya'da 43-44, Adana'da 43 dereceler ölçülecek. Bu dereceleri bekliyoruz. Bunlar gölgedeki sıcaklıklar. Eğer siz güneşteyseniz 55 derece civarı hissedeceksiniz" dedi.
Aşırı sıcak ve nemin düşük oluşu, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ormanlık alanlar için yangın tehlikesini beraberinde getiriyor.