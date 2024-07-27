Falyalı’nın Ortağı Lefkoşa Büyükelçisi Oldu

Siyaset ve bürokrasiye pay dağıtmadan ayakta kalamayacağı iddia edilen mafya lideri Halil Falyalı, 100 milyar TL’lik yasa dışı bahis pazarını elinde tutan bir isimdi. Türkiye’de adı çeşitli soruşturmalara karışmış ancak her seferinde ismi dosyalardan çıkarılmıştı.

Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan Falyalı, ABD tarafından da kara para aklama ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranıyordu. Falyalı ismi Türkiye’nin gündemine ise organize suç örgütü yöneticisi Sedat Peker'in videolarındaki ifşalarla oturdu.

Peker yayınladığı videolarda Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya giderek iki ülke arasındaki uyuşturucu rotasını görüştüğünü öne sürerek, Yıldırım'ın Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri olduğunu ve Falyalı'nın "uyuşturucu para trafiğini yönettiğini" iddia etti. Ayrıca Falyalı’nın elinde siyasilere şantaj görüntüleri olan arşivin bulunduğunu iddia ediyordu. Yer altı dünyası için önemli bir isim olan Falyalı 8 Şubat 2022 tarihinde Girne’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

AÇTIĞI DAVAYI KAYBETMİŞTİ

Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar’ın ortaya çıkardığı belge “Bürokrasi yer altı dünyasının kara parasından nemalandı mı” sorusunu gündeme getirmişti. Belgeye göre 22 Aralık 2020’de Northern Assocıates Tradıng Limited (Kuzey Ortakları Şirketi) isimli bir şirket kurulmuş, şirketin 3 ise ortağı olduğu bilgisi yer alıyordu. Biri uzun yıllar örtülü ödeneğin başında bulunan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Maksut Serim’in, Dışişleri Bakan Yardımcısı koltuğunda oturan oğlu Yasin Ekrem Serim, diğeri Maksut Selim’in bir şirkette yönetici olan oğlu Halil İbrahim Serim ve üçüncü ortak ise mafya lideri Halil Falyalı'ydı. Şirketin sermayesi 11 milyon 25 bin TL iken, Selim kardeşlerin hisse oranı yüzde 10 olarak yer alıyor belgelerde. Seyhan Avşar’ın ortaya çıkardığı belgenin ardından Serim, Avşar’a dava açtı. Ancak davayı kaybetti.

LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ YAPILDI

Bugün ise Serim, bu kirli ortaklık ilişkisi bilinmesine rağmen Hakan Fidan tarafından Lefkoşa Büyükelçiliği görevine getirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem