‘Faizin Faturası Halkın Sırtına Yüklendi’

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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021’de başlattığı “faiz sebep, enflasyon sonuç” politikasının Türkiye’ye ağır bir fatura çıkardığını belirtti. 2025 yılının ilk 6 ayında bütçeden yapılan faiz ödemelerinin rekor seviyeye ulaştığını söyleyen Öztunç, “Bütçe adeta faize ipotek edildi. Devlet halktan topladığı verginin dörtte birini faiz olarak ödüyor” dedi.

6 AYDA 1,1 TRİLYON LİRA FAİZ ÖDEMESİ

Öztunç, 2025’in ilk yarısında bütçeden 1 trilyon 111 milyar lira faiz ödemesi yapıldığını vurguladı. Bu rakamın, 2024 yılının tamamında yapılan faiz ödemesinin yüzde 87,5’ine denk geldiğini belirten Öztunç, “Devlet her gün 6,2 milyar lira, her ay 185 milyar lira faize ödeme yaptı. Bu, 8,3 milyon asgari ücretlinin toplam maaşı kadar. Aynı zamanda 4 milyon emekliye üç ay boyunca ödenecek maaştan daha fazla” diye konuştu.

'NAS SÖYLEMİYLE BAŞLAYAN SÜRECİN BEDELİ AĞIR'

AKP’nin “Nas” söylemiyle yürüttüğü düşük faiz politikasının tam tersi sonuçlar doğurduğunu dile getiren Öztunç, “2021 yılında ödenen faizin tam 5 katı, bu yıl sadece ilk altı ayda ödenmiş durumda. Bu hızla gidersek yıl sonunda 2021’in 11 katı faiz ödemesi yapılacak” ifadelerini kullandı.

EK BÜTÇE KAPIDA

2025 yılı için faiz ödemelerine ayrılan 1 trilyon 950 milyar TL’lik ödeneğin yüzde 57’sinin yılın ilk yarısında tüketildiğine dikkat çeken Öztunç, Mart ayında yaşanan faiz artışlarının iç borçlanma maliyetini yüzde 10 artırdığını söyledi. Hükümetin yüzde 17,5’lik enflasyon varsayımıyla yaptığı bütçelemenin, Merkez Bankası’nın yüzde 24’lük yeni tahminiyle uyumsuz kaldığını ifade eden Öztunç, “Yıl sonunda faiz yükü 2,2 trilyon TL’yi aşacak. Ek bütçe kaçınılmaz hale geldi” değerlendirmesinde bulundu.

'HALK KEMER SIKIYOR, FAİZCİLER BAYRAM EDİYOR'

Türkiye’nin büyük bir faiz kamburu altına sokulduğunu belirten Öztunç, “Enflasyon düşse bile devlet yüzde 40’la borçlandığı için bu yük yıllarca sürecek. Halk geçim sıkıntısı çekerken, faiz lobileri ve yandaşlar zenginleşiyor. Bu yanlış politikanın hesabını hem sandıkta hem Meclis’te soracağız” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi