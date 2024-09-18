Faiz Oranları Birden Düştü: 100 Bin TL’nin Faizi Ne Kadar Oldu

Geçtiğimiz hafta okulların açılmasıyla birlikte vatandaşların nakit ihtiyacı arttı, bu da ihtiyaç kredilerine olan talebi artırdı. Ziraat Bankası'ndan kredi çekmek isteyenler için 100 bin TL tutarında, yüzde 4,54 faiz oranıyla iki farklı geri ödeme planı sunuluyor:

Kaynak: Gerçek Gündem