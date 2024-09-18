Faiz Oranları Birden Düştü: 100 Bin TL’nin Faizi Ne Kadar Oldu
Okulların açılmasıyla birlikte vatandaşların nakit ihtiyacı artarken, faiz oranlarındaki düşüşler ihtiyaç kredilerine olan ilgiyi artırdı. Vatandaşlar, en uygun geri ödeme planlarına sahip ve en düşük faiz oranlarını sunan kredi paketlerini araştırmaya başladı. Bu bankalar arasında öne çıkanlardan biri de Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası, uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi seçenekleri sunarak, vatandaşlara geri ödeme açısından daha avantajlı kredi imkanları sağlıyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Geçtiğimiz hafta okulların açılmasıyla birlikte vatandaşların nakit ihtiyacı arttı, bu da ihtiyaç kredilerine olan talebi artırdı. Ziraat Bankası'ndan kredi çekmek isteyenler için 100 bin TL tutarında, yüzde 4,54 faiz oranıyla iki farklı geri ödeme planı sunuluyor:
Kaynak: Gerçek Gündem