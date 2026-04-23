Faili Meçhuller İçin 'Özel Tim': Adalet Bakanlığı’ndan Kritik Hamle

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmak amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kurulduğunu açıkladı. Gürlek, “Hedefimiz, daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir” dedi.

Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma” vizyonu doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, ceza adalet sisteminin güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldığını ifade etti.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALARDA KAPASİTE ARTIRIMI

Gürlek, özellikle kamuoyunda yakından takip edilen dosyalara dikkati çekerek, “Gülistan Doku soruşturması gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

7 YENİ BAŞKANLIK KURULDU

Ceza adalet sisteminde ihtisaslaşmanın artırıldığını vurgulayan Gürlek, terör, örgütlü suçlar, dijital suçlar ve dezenformasyonla mücadele gibi geniş bir alanda çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan yeni daire başkanlıklarını şöyle sıraladı:

- Adli Emanet Daire Başkanlığı

- Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı

- Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

- Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı

- Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı

- Terör Suçları Daire Başkanlığı

- Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı

'HIZLI VE ETKİLİ BİR SİSTEM' VURGUSU

Gürlek, yapılan düzenlemelerle adalet sisteminin hızlandırılması ve etkinliğinin artırılmasının amaçlandığını belirterek, “Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA