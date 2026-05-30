Faili Meçhuller İçin Dev Operasyon: Nadira Kadirova, Yeldana Kaharman, Burak Oğraş Dosyaları Raftan İniyor

Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye’nin karanlıkta kalmış dosyalarını aydınlatmak amacıyla dev bir adli seferberlik başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in doğrudan talimatıyla ilk etapta 75 ilde, 693 maktulün adının geçtiği 638 faili meçhul dosya yeniden incelemeye alındı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı tatilinin ardından operasyonun kapsamı daha da genişletilecek. Yeni eklenecek dosyalarla birlikte 81 ilde bini aşkın şüpheli ölüm dosyası yeniden açılacak.

O DOSYALAR YENİDEN MASADA

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, yeniden açılan ve derinleştirilen soruşturma listesinde, Türkiye gündemini uzun süre sarsan ve kayıtlara "intihar" ya da "kaza" olarak geçen son derece kritik isimler yer alıyor:

Nadira Kadirova Dosyası: 2019 yılında Ankara'da kaldığı evde şüpheli bir şekilde ateşli silahla ölü bulunan ve kayıtlara "intihar" olarak geçen Özbekistan vatandaşı Kadirova’nın dosyası, cinayet ve taciz iddiaları çerçevesinde yeniden inceleniyor.

Yeldana Kaharman Dosyası: Elazığ'da yerel televizyon sunuculuğu yaparken 2019 yılında evinde asılı halde ölü bulunan Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Kaharman'ın şüpheli ölümü tekrar masaya yatırılıyor.

Burak Oğraş Dosyası: 2011'de Antalya'da bir otelin lojmanında cansız bedeni bulunan Burak Oğraş'ın dosyası listede. Ulusal Kriminal Büro'nun "intihar değil, aşağı atılarak öldürülme ihtimali çok yüksek" raporuna rağmen çözülemeyen cinayet şüphesi yeniden soruşturulacak.

RABİA NAZ DOSYASI DA LİSTEDE

Bakan Gürlek'in, Giresun'da 6 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve ölümü hala aydınlatılamayan Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan başta olmak üzere, Kadirova, Kaharman ve Oğraş aileleriyle de bayram sonrası bir araya geleceği öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem