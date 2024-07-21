Fahrettin Koca'nın Acı Günü

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından doktor arkadaşının vefat ettiğini duyurdu.

Fahrettin Koca'nın Acı Günü

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tire Devlet Hastanesi'nde çalışan Beyin Cerrahı Mehmet Akif Yürürdurmaz'ın vefat ettiğini X hesabından duyurdu.

Yürürdurmaz ile eski dostluğu olduğunu belirten Koca, şunları dile getirdi:

"Tire Devlet Hastanesi'nde görevli beyin cerrahı arkadaşımız Dr. Mehmet Akif Yürürdurmaz hayatını kaybetti. Bursa’da tıp eğitimi aldığı sıralarda ben Bursa Erkek Lisesi’nde öğrenciydim. Akan günler hukukumuzu aksatmadı. Arkadaşıma Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun."

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