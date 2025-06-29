Fahrettin Altun, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pakistan'da askeri konvoyun geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıya tepki gösterdi.

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Fahrettin Altun, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Hayber Pahtunya eyaletinde 13 askerin hayatını kaybettiği ve aralarında sivillerin de bulunduğu 24 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını kınadı.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan’ın Hayber Pahtunya eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Pakistan’ın yanında olacak, kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

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Fahrettin Altun Pakistan
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