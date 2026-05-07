Fahiş Site Aidatlarına TBMM Dur Dedi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi , TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?
Düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak.
Teklif kabulü için kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğunun kabulü gerekecek. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Bu 3 aylık sürede ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılacak.
Böylece zam oranı belirsiz kalmayacak. En fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılmış olacak.
Kaynak: AA
