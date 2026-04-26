Facianın Eşiğinden Dönüldü! Elinde Taşıdığı Parça, Patlamamış Top Mermisi Çıktı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan Serdar Kandırmaz, toprağın üzerinde paslanmış bir nesne fark etti. İlk anda nesneyi demir parçası zanneden Kandırmaz, cismi eline alarak yaklaşık 20 metre taşıdı. Ancak ağırlığı ve şekli nedeniyle şüphelenen yurttaş, bunun patlamamış bir top mermisi olduğunu fark etti.

İMHA EDİLDİ

Durumu hemen yetkililere bildiren Kandırmaz’ın ihbarı üzerine bölgeye patlayıcı madde imha uzmanları sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.

'BIRAKIP KAÇTIM'

Patlama sesi kilometrelerce uzaklıktan duyuldu. O anlara ilişkin konuşan Serdar Kandırmaz, "Önce demir parçası sandım, elime alıp taşıdım. Sonra top mermisi olduğunu fark ettim, hemen bırakıp kaçtım ve ekiplere haber verdim" dedi.