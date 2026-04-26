Facianın Eşiğinden Dönüldü! Elinde Taşıdığı Parça, Patlamamış Top Mermisi Çıktı

Ankara’nın Ayaş ilçesinde mantar arayan bir yurttaş, patlamamış top mermisini fark etmeden elinde bir süre taşıdı. Büyük tehlike, mühimmatın ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edilmesiyle faciaya dönüşmeden önlendi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan Serdar Kandırmaz, toprağın üzerinde paslanmış bir nesne fark etti. İlk anda nesneyi demir parçası zanneden Kandırmaz, cismi eline alarak yaklaşık 20 metre taşıdı. Ancak ağırlığı ve şekli nedeniyle şüphelenen yurttaş, bunun patlamamış bir top mermisi olduğunu fark etti.

İMHA EDİLDİ

Durumu hemen yetkililere bildiren Kandırmaz’ın ihbarı üzerine bölgeye patlayıcı madde imha uzmanları sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.

'BIRAKIP KAÇTIM'

Patlama sesi kilometrelerce uzaklıktan duyuldu. O anlara ilişkin konuşan Serdar Kandırmaz, "Önce demir parçası sandım, elime alıp taşıdım. Sonra top mermisi olduğunu fark ettim, hemen bırakıp kaçtım ve ekiplere haber verdim" dedi.

Muş'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Muş'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Siirt'te Feci Kaza! 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı Siirt'te Feci Kaza! 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı
AK Partili Yayman'dan Ara Seçim Çıkışı: Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz 'Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz'
Uşak'ta Polis Ekiplerine Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 2 Yaralı 1'i Ağır 2 Polis Yaralı
Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer
Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Suç Duyurusunda Bulunacağım' Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt