Faciadan Kıl Payı Dönüldü! Kontrolden Çıkan Araç Uçurumun Kenarında Durdu

Van’ın Çatak ilçesinde Adnan Menderes Mahallesi Konut Evleri bölgesinde gece saatlerinde Adil Okan yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkarak uçurumun kenarında durdu.

Kazada sürücü Okan ile yanında bulunan Nezir Oktay yaralandı. Yaralılar, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Kamyon ise belediye ekiplerinin desteğiyle güvenli bir alana çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA