Fabrikada Kimyasal Madde Alarmı: 2 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Suadiye Caddesi üzerindeki bir fabrikada zemine dökülen kimyasal madde 2 işçiyi hastanelik etti. Bir işçi madde nedeniyle kaygan zeminde düşerek yaralanırken diğeri de kimyasal tepkimeden etkilendi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. 2 işçi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yere dökülen madde ise temizlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA