Fabrika İşçisi Tatil İçin Gittiği Yerde İş Kurdu: Aylık Geliri 120 Bin Lirayı Geçti

Ege tatilinden geri dönmeyen Özhan, koltuk temizleme işine odaklanarak günlük 4 bin, aylık ortalama 120 bin lira kazanç elde etmeye başladı. Özhan, bu iş sayesinde mühendis maaşlarını geride bırakırken, hayatını adeta bir tatil modunda sürdürdüğünü belirtti.

Doğma büyüme İzmitli olduğunu ve 15 yıl boyunca bir otomotiv firmasında araç koltuğu montajı yaptığını söyleyen Aliş Özhan, “Fabrikada çalışırken yıllık iznim için Ege’ye geldim. Aydın ve Muğla gibi şehirleri çok seviyorum. Tatil sırasında bir akrabamın koltuklarını temizlemeye yardımcı oldum ve bu işi sevdim. Fabrikadaki işime geri dönmek yerine burada koltuk temizleme işi kurmaya karar verdim. İyi ki böyle bir karar almışım” dedi.