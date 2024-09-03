Fabrika İşçisi Tatil İçin Gittiği Yerde İş Kurdu: Aylık Geliri 120 Bin Lirayı Geçti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomotiv firmasında işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Aliş Özhan, Ege'ye tatile gitmesiyle hayatını tamamen değiştirdi. Tatil sırasında bir akrabasının kirli koltuklarını temizlemeye yardımcı olan Özhan, bu deneyimle birlikte kariyerine yeni bir yön verdi.
Ege tatilinden geri dönmeyen Özhan, koltuk temizleme işine odaklanarak günlük 4 bin, aylık ortalama 120 bin lira kazanç elde etmeye başladı. Özhan, bu iş sayesinde mühendis maaşlarını geride bırakırken, hayatını adeta bir tatil modunda sürdürdüğünü belirtti.
Doğma büyüme İzmitli olduğunu ve 15 yıl boyunca bir otomotiv firmasında araç koltuğu montajı yaptığını söyleyen Aliş Özhan, “Fabrikada çalışırken yıllık iznim için Ege’ye geldim. Aydın ve Muğla gibi şehirleri çok seviyorum. Tatil sırasında bir akrabamın koltuklarını temizlemeye yardımcı oldum ve bu işi sevdim. Fabrikadaki işime geri dönmek yerine burada koltuk temizleme işi kurmaya karar verdim. İyi ki böyle bir karar almışım” dedi.
Tatil için ayırdığı parayla iş kurduğunu belirten Özhan, “İzne çıkarken tatil için bir miktar para ayırmıştım. Koltuk temizleme işinde akrabama yardım ettikten sonra çevreden iş talepleri gelmeye başladı. Tatil için ayırdığım paranın kalanıyla 33 bin liraya taşınabilir bir temizlik makinesi aldım. O günden beri hiç boş kalmadım. Günlük ortalama 4 bin lira kazanıyorum. Hem sevdiğim şehirde yaşıyorum hem de para kazanıyorum” dedi.
Tatilde başladığı iş sayesinde hayatının her gününü tatil gibi geçirdiğini belirten Özhan, “Günün belli saatlerinde çalışıyorum, geri kalan zamanı denizde ve sahilde dinlenerek geçiriyorum. Didim Akbük’te bir villa kiraladım. Ev halkı tatil yaparken, ben de hem çalışıyor hem de tatilimi sürdürüyorum. İşler oldukça yoğun; memnun kalanlar başkalarına da tavsiye ediyor. Telefonla arayanlara randevu veriyorum. Ege tatili hayatımı değiştirdi. Herkese, sevdiği işi yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.