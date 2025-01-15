Fabrika Hırsızlarına Operasyon: 7 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de fabrika ve iş yerlerine dadanan hırsızlara operasyon düzenlendi. Olay yerlerinden ikiz plaka yöntemiyle kaçan 7 şüpheli tutuklandı.

Fabrika Hırsızlarına Operasyon: 7 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'de farklı tarihlerde fabrika ve iş yerlerine girerek çelik kasalardan hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kentte olduğunu tespit eden ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Körfez geçişinde ikiz plaka kullanarak hafif ticari araçla kaçan 6 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 2 tabanca, 4 telsiz, levye, murç, maske, eldiven ve spiral ele geçirildi. Polis, araç sahibi E.G'yi de İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, Z.Y, E.B, F.O, E.T, T.T. ve E.G. çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tutuklandı.

Bir Yıldır Aranan Hırsız Yatak Bazasının İçinde BulunduBir Yıldır Aranan Hırsız Yatak Bazasının İçinde BulunduYurttan Haberler

Güngören'de Akılalmaz Hırsızlık 500 Kilogram Kablo ÇaldılarGüngören'de Akılalmaz Hırsızlık 500 Kilogram Kablo ÇaldılarGüncel

Kaynak: AA

WhatsApp’a 4 Yeni Özellik: Gelen Özellikler Birçok Şeyi Değiştirecek WhatsApp’a 4 Yeni Özellik: Gelen Özellikler Birçok Şeyi Değiştirecek
İstanbulluları Korkutan Açıklama: Kanalizasyon Karışmış Sular Gidiyor İstanbulluları Korkutan ‘Kanalizasyon’ Açıklaması
Bolu’da Korku Dolu Tartışma, Ev Sahibi Kiracısını Tabancayla Vurdu Bolu’da Korku Dolu Tartışma, Ev Sahibi Kiracısını Tabancayla Vurdu
En Sinsi 4 Burç! Onlar Çok Kötü Bir Ruha Sahipler En Sinsi 4 Burç! Onlar Çok Kötü Bir Ruha Sahipler