Fabrika Hırsızlarına Operasyon: 7 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'de farklı tarihlerde fabrika ve iş yerlerine girerek çelik kasalardan hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kentte olduğunu tespit eden ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Körfez geçişinde ikiz plaka kullanarak hafif ticari araçla kaçan 6 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 2 tabanca, 4 telsiz, levye, murç, maske, eldiven ve spiral ele geçirildi. Polis, araç sahibi E.G'yi de İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, Z.Y, E.B, F.O, E.T, T.T. ve E.G. çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA