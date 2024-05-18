F1 efsanesi Schumacher'in tedavisi için her yıl servet harcanıyor

2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçiren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in yıllık tedavi masrafının 7 milyon dolar olduğu bildirildi.

Beyninde büyük hasara yol açan bir darbe almasının ardından bakıma muhtaç yaşayan Schumacher'in masrafları için servet harcanırken, Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, birçok değerli mülkü elden çıkardı.

TRT Haber’in aktardığına göre, Norveç'te bir ev, İsviçre'nin Gland kentinde malikane ile bir özel jet satıldı.

Son olarak, efsane pilotun saatleri İsviçre'de müzayedede satışa sunuldu. Micheal Schumacher'in 8 adet kol saati, Cenevre kentindeki müzayedede 4 milyon 400 bin dolara alıcı buldu.

Bu miktar, Schumacher'in yılllık tedavi masraflarının ancak bir bölümünü karşılayabilecek. Çünkü yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar.