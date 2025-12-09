F-35, Suriye, Gazze… İsrail’de ‘Türkiye’ Endişesi: ‘Erdoğan’ın Kartları Daha Güçlü’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in muhalif gazetelerinden Haaretz, Türkiye’nin Ortadoğu denklemindeki etkisini bugünkü manşetine taşıdı. Gazetenin, "Trump, Gazze'de Erdoğan'ın Barış Gücü'nü desteklerse İsrail kendini kenarda bulabilir" başlıklı geniş analizinde hem Gazze’deki son durum hem de Türkiye’nin uluslararası istikrar gücüne olası katılımının sonuçları değerlendirildi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ 'KRİTİK VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ'

Analizde, Türkiye büyükelçisi ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın görüşlerine yer verildi. Haaretz’e göre Barrack, Türkiye’nin Gazze’de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücüne katılımının yalnızca kritik bir rol oynamayacağını, aynı zamanda Ankara–Tel Aviv ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası yaratabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkiye dikkat çeken gazete, bu bağın yalnızca Gazze meselesiyle sınırlı olmadığını belirterek, "Erdoğan'la Trump’ı yakınlaştıran tek konu Gazze değil. Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasıyla başlayan krizi çözme yolunda ilerliyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN F-35 ENDİŞESİ

Haaretz’in analizinde Washington’ın Ankara ile savunma alanındaki yeniden yakınlaşma ihtimali de öne çıkarıldı. Yazıda, Trump’ın Türkiye’nin 2020’de yaptırımlar nedeniyle çıkarıldığı F-35 programına dönüşünden söz etmesi hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı: “İsrailli yetkililer Suudi Arabistan’ın bu gelişmiş savaş uçaklarını satın almasının hava üstünlüğünü zayıflatacağından endişe ederken, Türkiye ise bu uçaklardan bazılarını almaya hazırlanıyor ve Mısır’la Türk yapımı Kaan savaş uçaklarının satışı konusunda görüşmeler yürütüyor”

Analiz, söz konusu gelişmelerin İsrail’in bölgesel askeri dengeleri yönetme kapasitesi açısından yeni bir baskı yarattığına dikkat çekti.

SURİYE POLİTİKALARINDA AYRIŞAN YOL

Haaretz, Trump’ın Eylül ayında Erdoğan’la yaptığı görüşmede Türkiye’nin Suriye politikasını övmesini de kritik bir başlık olarak yorumladı. Analizde şu satırlar yer aldı: “Türkiye’ye F-35 satmak, Trump’ın İsrail’in gözüne sokabileceği tek hamle değil. Eylül ayında Erdoğan’la görüştüğünde Trump, Türkiye’nin Suriye politikasını da övgüyle anmış ve bunun önemli başarılar elde ettiğini söylemişti. Bu yaklaşım, İsrail’in Türkiye’nin Suriye’deki varlığını kendi güvenliğine tehdit olarak gören stratejisiyle taban tabana zıt.”

Buna ek olarak, Erdoğan ve Trump’ın Suriye’nin tek merkezli bir yönetim altında birleşik bir ülke olması gerektiği konusunda ortak görüş taşıdığı da vurgulandı.

Gazete, Trump’ın son dönemde Golan Tepeleri’ndeki Beyt Cin operasyonu sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu azarlamasını da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi. Bu adımın, Washington’ın İsrail üzerindeki baskısını artırdığı yorumlarına yer verildi.

TÜRKİYE’NİN STATÜSÜ DEĞİŞİYOR

Haaretz, ekim ayında Şarm El-Şeyh’te düzenlenen zirvede imzalanan “Kalıcı Barış ve Refah için Trump Bildirgesi”ne işaret ederek Türkiye’nin bölgesel rolünün resmi olarak genişlediğini belirtti.

Yazıda, "Böylece Türkiye, arabulucu konumundan çıkıp ABD başkanının Gazze planının garantörlerinden biri haline gelirken, İsrail planın uygulanmasının önünde bir engel olarak görülmeye başlandı" denildi.

Analizde, Washington’ın Ankara’nın sunabileceği pratik çözümlere ikna olması hâlinde İsrail’in zor bir denklemin ortasında kalabileceği belirtildi. Haberde “Ancak Trump ve danışmanları Ankara’nın pratik bir çözüm sunduğuna ikna olursa, İsrail kendisini Trump’la yeni bir çatışma rotasında bulabilir üstelik bu kez İsrail’in elindeki kartlar, Erdoğan’ın elindekilerden daha zayıf olabilir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi