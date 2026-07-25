Ezel Akay Sessizliğini Bozdu: 'O Evler Kiminmiş, Ortaya Çıkacak'

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay, yaşananların ardından ilk kez açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akay, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunarak, şu ifadeleri kullandı: "Bir ifade verdim çıktım. Yayılan haberlere çok hayret ettim. Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayın. Hayatında hiçbir suça bulaşmamış biri olarak süren yargılamanın sonucunu beklemenizi tavsiye ederim. Sözü edilen evler kiminmiş, olay neden büyümüş, hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz."

NE OLMUŞTU

23 Temmuz'da düzenlenen operasyonda Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınmıştı. Arama yapılan adreste kenevir bitkileri, kubar esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanıldığı öne sürülen çeşitli malzemeler ele geçirilmişti. Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanmıştı.