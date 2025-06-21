Ezberleri Bozan Olay! Fare Kediye Saldırdı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Diclekent Mahallesi'nde sıra dışı anlar yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir farenin yavru kediyi zıplayarak korkutmaya çalıştığı görüldü. Her saniyesi ilginç olan görüntü görenleri şaşırttı.

Görüntülerde, kedinin fareden korktuğu ve geri çekildiği, farenin ise cesur bir şekilde kedinin üzerine zıpladığı görüldü.

Kaynak: İHA