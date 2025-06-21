Ezberleri Bozan Olay! Fare Kediye Saldırdı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çekilen bir görüntü ezberleri bozdu. Bir fare, gördüğü kediye zıplayarak saldırdı. O anlar görenleri hayrete düşürdü.

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Diclekent Mahallesi'nde sıra dışı anlar yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir farenin yavru kediyi zıplayarak korkutmaya çalıştığı görüldü. Her saniyesi ilginç olan görüntü görenleri şaşırttı.

Görüntülerde, kedinin fareden korktuğu ve geri çekildiği, farenin ise cesur bir şekilde kedinin üzerine zıpladığı görüldü.

Kaynak: İHA

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