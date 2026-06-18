Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı! Beş Yaralı

Eyüpsultan'da bir araçtan kimliği belirsiz şüphelilerce açılan ateş sonucu parkın önünde oturan beş kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumu ağır.

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Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı! Beş Yaralı
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Karadolap Mahallesi Belgin Sokak'a araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Açılan ateş sonucu Veysel Karani Parkı'nın önünde oturan B.S, (16), K.G (18), K.D (20), M.E.O (19) ve B.A (15) yaralandı.

ÜÇ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan B.S, K.G ve B.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ARACI YAKMIŞLAR

Silahla ateş açılan aracın Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yakılmış ve terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Yapılan incelemede, olayda kullanılan aracın plakasının sahte olduğu, aynı plakaya ait aracın Bağcılar'da bir otoparkta park halinde bulunduğu ve sahibinin olaydan bilgisinin olmadığı tespit edildi.

Kaynak: AA

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