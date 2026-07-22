Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltına Alındı
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Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'a uzanan dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli soruşturmada, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan'ın da bulunduğu üç şüpheli, sabah karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

'ŞÜPHELİLERİN TAMAMI YAKALANARAK GÖZALTINA ALINMIŞTIR'

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen 2026/143567 sayılı soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı ile ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma kararı verilmiştir.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak yer alan Güray Geçyatan ve Benan Esengül hakkında 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 05.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerinde arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

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