Taksiciler ve Müşteriler İçin Önemli Gelişme!

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özkan, İstanbul Taksiciler Odası Başkan Eyüp Aksu ile yaptığı telefon konuşmasını açıkladı. Özkan, Aksu'nun, UKOME üyeliğinin devam ettiğini belirtirken, taksi sorununa çözüm bulmak için uzlaşı içerisinde karar alacaklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
Taksiciler ve Müşteriler İçin Önemli Gelişme!

Eski İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ile yaptığı telefon görüşmesini açıkladı. Özkan, Aksu ile görüşmesinde, Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu'ndaki görevinin sona erdiğini, ancak Taksiciler Odası Başkanlığı görevine 2026 yılına kadar devam edeceğini belirtti. Bu durumla birlikte UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) görevinin devam edeceği ifade etti.

İBB'NİN BEŞ BİN TAKSİ PROJESİNE EN SERT KARŞI ÇIKANLARDAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki taksi sorunu çözmek için UKOME'nin gündemine 14 kez ek beş bin taksi, teklifi getirdi ancak bu teklif, Aksu ve Bakanlık temsilcilerinin oylarıyla 14 kez reddedildi. İBB seçimleri öncesi ise Aksu, "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" diyerek AKP'nin adayına destek açıkladı. Öte yandan Aksu, İBB'nin beş bin yeni taksi projesine en sert karşı çıkan isim.

TAKSİ PROJESİNDE GERİ ADIM MI ATTI?

Geçtiğimiz günlerde Aksu'nun UKOME Üyeliği düştü iddiaları gündeme geldi. Özkan'a hem bu konuyu açıklayan Aksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmede ise 25 Temmuz tarihinde yapılacak olan UKOME toplantısında taksi sorununa çözüm bulmak için uzlaşı içerisinde karar alacaklarını açıkladı.

Etiketler
Taksi İBB Ekrem İmamoğlu İbrahim Özkan
Son Güncelleme:
Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı
KPSS Alan Bilgisi Sınavlarına Giriş Belgeleri Açıklandı KPSS Alan Bilgisi Sınavlarına Giriş Belgeleri Açıklandı
'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor 'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor
Suudi Arabistan'da Gözaltına Alınan Gazetecinin Eşi: Endişeliyim Suudi Arabistan'da Gözaltına Alınan Gazetecinin Eşi: Endişeliyim
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Nagehan Alçı'nın İddiaları Sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama Rasim Ozan Kütahyalı İlk Kez Konuştu
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
Diyanet'te Erbaş'ın Talimatıyla Cadı Avı! Artık 'Düzen' Değişiyor Erbaş'ın Makam Katına Parmak İziyle Girilecek
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı