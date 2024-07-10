Taksiciler ve Müşteriler İçin Önemli Gelişme!

Eski İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ile yaptığı telefon görüşmesini açıkladı. Özkan, Aksu ile görüşmesinde, Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu'ndaki görevinin sona erdiğini, ancak Taksiciler Odası Başkanlığı görevine 2026 yılına kadar devam edeceğini belirtti. Bu durumla birlikte UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) görevinin devam edeceği ifade etti.

Sn. Eyüp Aksu ile yaptığım telefon görüşmesinde Otomobilciler ve şöförler federasyonundaki görevinin bittiğini, 2026 yılına kadar Taksiciler Odasındaki Başkanlık görevinin devam ettiğini, dolayısıyla UKOME görevinin devam ettiğini Sn. İmamoğlu’yla yaptıkları görüşmede bu ay ki 25… https://t.co/i4tCvBVqw8 — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) July 10, 2024

İBB'NİN BEŞ BİN TAKSİ PROJESİNE EN SERT KARŞI ÇIKANLARDAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki taksi sorunu çözmek için UKOME'nin gündemine 14 kez ek beş bin taksi, teklifi getirdi ancak bu teklif, Aksu ve Bakanlık temsilcilerinin oylarıyla 14 kez reddedildi. İBB seçimleri öncesi ise Aksu, "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" diyerek AKP'nin adayına destek açıkladı. Öte yandan Aksu, İBB'nin beş bin yeni taksi projesine en sert karşı çıkan isim.

TAKSİ PROJESİNDE GERİ ADIM MI ATTI?

Geçtiğimiz günlerde Aksu'nun UKOME Üyeliği düştü iddiaları gündeme geldi. Özkan'a hem bu konuyu açıklayan Aksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmede ise 25 Temmuz tarihinde yapılacak olan UKOME toplantısında taksi sorununa çözüm bulmak için uzlaşı içerisinde karar alacaklarını açıkladı.