EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak

EYT'nin Meclis'ten geçmesinin ardından gözler maaşlara çevrildi. Milyonlar dört gözle emekli maaşının bağlanmasını beklerken, TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamı maaşlara zam olarak yansıyacak.

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EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak - Resim: 1

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve başvuru süreci başladı. Mart ayı içerisinde başvurusunu yapan EYT'liler ilk maaşlarını nisan ayında alacak.

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EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak - Resim: 2

MAAŞLARA BÜYÜME ZAMMI

EYT'liler maaş bağlanmasını beklerken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) büyüme rakamlarını açıklamasıyla maaşlara zam göründü. Milyonlarca EYT'linin maaşı, 2022 yılındaki ekonomik büyümeden kaynaklı artış eklenerek belirlenecek.

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EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak - Resim: 3

TÜRKİYE 2022'DE 5,6 BÜYÜDÜ

TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,6 oranında büyüdüğünü açıkladı. Yürürlükteki uygulamaya göre, 2022 yılı büyüme oranı bu yıl ocak ayından sonra emekli olanların maaşlarına artış olarak yansıyacak.

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EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak - Resim: 4

YÜZDE 1,68'LİK ZAM

Milli gelirdeki artıştan dolayı büyümenin yüzde 30'u oranında maaşlar zamlanacak. Bu da yüzde 1.68 artış anlamına geliyor.

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