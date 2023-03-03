EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak
EYT'nin Meclis'ten geçmesinin ardından gözler maaşlara çevrildi. Milyonlar dört gözle emekli maaşının bağlanmasını beklerken, TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamı maaşlara zam olarak yansıyacak.
Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve başvuru süreci başladı. Mart ayı içerisinde başvurusunu yapan EYT'liler ilk maaşlarını nisan ayında alacak.
MAAŞLARA BÜYÜME ZAMMI
EYT'liler maaş bağlanmasını beklerken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) büyüme rakamlarını açıklamasıyla maaşlara zam göründü. Milyonlarca EYT'linin maaşı, 2022 yılındaki ekonomik büyümeden kaynaklı artış eklenerek belirlenecek.
TÜRKİYE 2022'DE 5,6 BÜYÜDÜ
TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,6 oranında büyüdüğünü açıkladı. Yürürlükteki uygulamaya göre, 2022 yılı büyüme oranı bu yıl ocak ayından sonra emekli olanların maaşlarına artış olarak yansıyacak.
YÜZDE 1,68'LİK ZAM
Milli gelirdeki artıştan dolayı büyümenin yüzde 30'u oranında maaşlar zamlanacak. Bu da yüzde 1.68 artış anlamına geliyor.