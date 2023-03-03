EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak

TÜRKİYE 2022'DE 5,6 BÜYÜDÜ

TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,6 oranında büyüdüğünü açıkladı. Yürürlükteki uygulamaya göre, 2022 yılı büyüme oranı bu yıl ocak ayından sonra emekli olanların maaşlarına artış olarak yansıyacak.