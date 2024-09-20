Eylül'de Bu Ağaç ve Bitkileri Mutlaka Ekin: Gelişimine İnanamayacaksınız!

Lale

Lale soğanları, Eylül ayında ekildiğinde kışın soğuk dönemini geçirmeye başlar. Bu, soğanların baharda daha güzel ve sağlıklı çiçekler açmasını sağlar.

Sonuç olarak, Eylül ayı bitki ve ağaç dikimi için büyük bir fırsattır. Toprağın hala sıcak olması, köklenmenin güçlü olmasına yardımcı olur ve bitkiler kışa hazırlıklı bir şekilde girer. Peyzaj düzenlemesi ve bahçe planlaması yapanlar için Eylül ayı, yeşil alanların gelecekteki güzelliği için ideal bir dikim zamanıdır.