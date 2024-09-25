Eylül Ayında Satılan En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Araç markalarının eylül ayı için sıfır araç fiyatları duyuruldu. Sıfır otomobil almak isteyenler için en uygun fiyatlı modeller ortaya çıktı. Peki, en uygun sıfır araç hangisi?
Kaynak: Ekonomim
Sıfır otomobil almak isteyenler için Türkiye'de en ucuz otomobillerin fiyatları güncellendi.
Eylül ayı en ucuz sıfır arabaların fiyatları en düşükten en yükseğe şu şekilde listelendi:
9- HYUNDAI i10 1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. Manuel Benzinli 960.000 TL
8- CITROEN C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli 988.000 TL
7- FIAT Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 989.900 TL
6- KIA Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT Benzinli 1.010.000 TL
5- OPEL Corsa 1.2 75 Hp Manuel Benzinli 1.075.900 TL
4- DACIA Sandero Stepway Tce 90 bg X-tronic Expression Benzinli 1.099.000 TL
3- RENAULT Clio Evolution TCe x-tronic 90 Hp Otomatik Benzinli 1.189.900 TL
2- SUZUKI Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 2023 Model 1.200.000 TL
1- MG ZS Comfort 1.0 Otomatik Benzinli 1.249.000 TL.