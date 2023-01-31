Eylem yaptıkları fabrikanın önünde amonyaktan zehirlenen işçiler, patrondan şikayetçi oldu

Bursa’daki Barutçu Tekstil işçileri, sendikaya üye olduktan sonra işten çıkarılmıştı. Fabrika önünde 108 gündür eylem yapan işçiler, dün eylem alanında ağızları açık bırakılan tanklardan havaya karışan amonyak nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

"TANIMLAYAMADIĞIMIZ BİR KOKU FARK ETTİK"

Öziplik-İş Sendikası’nın örgütlenme uzmanı Serkan Açıcı, olayın ardından sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Açıcı, karakola verdiği ifadesinde, "Saat 12:00 sıralarında Barutçu Tekstil karşısına gittiğimizde tanımlayamadığımız bir koku fark ettik. Kokunun nereden geldiğini anlamaya çalıştık, ancak kokunun nereden geldiğini çözemedik. Daha sonra AFAD’a konuyu aktardık. AFAD görevlileri, sağlık ve polis ekipleri geldi. Daha sonra kendi imkanlarımla Uludağ Üniversitesi’ne giderek tedavimi oldum. Olayla ilgili Barutçu Tekstil sahibi L.B. isimli şahıstan, iş yeri yetkililerinden ve kamyoneti park eden şoförden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

"VARİLİN KAPAĞININ AÇIK OLDUĞUNU FARK KETTİK"

Fabrikada işten çıkarılan işçiler arasında yer alan Elif Varol ise 30 Ocak günü iş yeri önündeki grev alanına gittiğinde bir koku fark ettiğini, ancak kokunun kaynağının ne olduğunu anlayamadığını söyledi. Kokunun fabrika önündeki bir kamyondan geldiğini tespit ettiklerini ve kamyona yaklaştıklarında kokunun arttığını dile getiren Varol, "Kamyonun üzerinde bulunan beyaz renkli, kare, büyük iki tane varil olduğunu ve varilin kapağının açık olduğunu fark ettik. Bunun üzerine 155’e haber verdik" diye ifade verdi.

Kokunun kaynağının fark edilmesi sonrası kamyon şoförünün araca binerek alandan uzaklaşmaya çalıştığını, işçilerin de görevlilerin gelip işlem yapabilmesi için geçişine izin vermediklerini kaydeden Varol, o esnada aracın gaza basmasıyla kendisine temas ettiğini dile getirdi. Varol, "İş yerinde çalışmış olduğum yaklaşık bir yıllık süre boyunca aynı variller, Barutçu Tekstil’de boyahane bölümünde bulunan kimyasal malzemeler için kullanılmaktadır. Konuyla ilgili, Öziplik Sendikası üyesi olduğumdan dolayı eylemde bulunduğum için Barutçu Tekstil tarafından bilerek, isteyerek eylemimizi engellemek ve grev yapmamızı sona erdirmemiz için bu olayın yaşanmış olduğunu düşünmekteyim" dedi. Varol, fabrikanın patronu ve kamyonun sürücüsünden şikayetçi oldu.

"11 KİŞİNİN ETKİLENDİĞİ TEYİT EDİLMİŞTİR"

Olayla ilgili AFAD raporunda ise şu ifadeler yer aldı:

"Bursa ili Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Sitesi Çiğdem 1 Sokak No: 18 Barutçu Tekstil firması önünde 16 ADS 395 plakalı araç üzerinde bulunan ABS içindeki kimyasalın bulunduğu ambalaj üst kapaklarının kapalı olmadığı görülmüş olup, olay anında toplam 11 kişinin etkilenmiş olduğu 112 tarafından teyit edilmiştir. Yapılan ölçümlerde açık alanda eşik değere rastlanmamış olup, multi-ray, CHOMPR1100 kimyasal tespit cihazlarıyla ölçüm yapılmış olup, işletme tarafından yapılan beyanda amonyak kimyasalı olduğu MDSD ile sevk irsaliyeleri fiziki olarak beyan edilmiştir. 16 ADS 395 plakalı araç olay yerinden Barutçu Tekstil alanına şoförün kendi inisiyatifiyle götürmüş olup, AFAD KBRN ekiplerince yapılan ölçümlerde VOC (uçucu organik buhar bileşiği) olduğu tespit edilmiştir. Taraflarca bu tutanak imza altına alınmıştır."