Eylem Tok'un Yeniden Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

İstanbul’da 1 Mart gecesi Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan trafik kazasına karışan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, yeniden hakim karşısına çıkıyor.

VOA Türkçe’den Mehmet Sümer’in haberine göre Tok, 11 Eylül günü saat 14:15’te Boston şehrinde bir kez daha hakim karşısında olacak.

Tok daha önce iki kez hakim karşısına çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın firari anne ile oğlunun Türkiye’ye iadelerinin uygun olduğu yönünde görüş bildirmesinin ardından görülecek ilk duruşmada, Eylem Tok’un iadesine ilişkin bir kararın gündeme alınması bekleniyordu.

Mahkeme sanıkların tutuklu yargılanmalarına devam edilmesi kararı vermişti.

CIHANTIMUR SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Cihantimur sevkedildiği yeni cezaevinde 19 Temmuz’da saldırıya uğramış, saldırı sonucunda dudağı patlamış ve dişi kırılmıştı.