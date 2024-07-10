Evren Barış Yavuz'a İlk Duruşmada Tahliye

Bir internet sitesindeki yazısı ve sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan Evren Barış Yavuz hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tahliye kararı verildi.

Evren Barış Yavuz'a İlk Duruşmada Tahliye

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Evren Barış Yavuz, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.

T24'te yer alan habere göre İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu Evren Barış Yavuz, avukatları Cansu Çifçi, Berke Sağlamcı ve Hasan Bektaş katıldı.

Çok sayıda basın mensubu da duruşmayı takip etti.

30 EKİM'E ERTELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Lütfü Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi "müşteki" sıfatıyla yer alırken, savcı, Yavuz hakkında "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3 yıl 4 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.

Yapılan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Evren Barış Yavuz'un tahliyesine karar verdi. Duruşma tarihi 30 Ekim’e bırakıldı.

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