Evlilik Yıl Dönümünde Boğazı Kesilmiş Bulundu: Tuğba Hemşireyi Kim Öldürdü?

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta, 26 AIC 139 plakalı aracın arka camının kırıldığını fark eden vatandaşlar, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, boğazında kesikler bulunduğu ve kimliğinin Tuğba Koç (25) olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirledi.

Genç kadının cesedinin üzerinde ise ekmek bıçağı bulundu.

Olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA