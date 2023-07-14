Evlilik hayali kurduğu kadın kabusu oldu: Her şey 2 ayda yaşandı!

GİZLİ NUMARADAN TEHDİT ALDI

B.N.’nin hattını kapattığını ve kendisine hiçbir şekilde ulaşamadığını ifade eden Akbaş, gizli numara ile aranarak davadan vazgeçmesi için tehdit edildiğini ileri sürdü. Zor durumda olduğunu ifade eden Akbaş, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.