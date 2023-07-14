Evlilik hayali kurduğu kadın kabusu oldu: Her şey 2 ayda yaşandı!
Ankara'da yaşayan A. A. (45) sosyal medyadan tanıştığı kadının ağına düştü. Kadın kendini K. B. olarak tanıtıp yaşını da küçülttü, A. A. ile evlilik konuşmaya başladı ve ihtiyaçları için para istedi. Ancak A. A.'ya göre ilişkide terslikler vardı.
A. A. adlı adam gerçek adı B. N. ve yaşı 26 olan kadının dolandırıcılık oyununa düştüğünü öne sürüp suç duyurusunda bulundu. Bunun ardından ise gizli numaradan aranıp tehdit edilmeye başladı. A. A. ise ona kendisine evlilik vaadinde bulunan kadının banka hesabına para gönderip tek taş yüzükten altın bilekliğe birçok hediye almıştı. İşte A. A.'nın dolandırıcılık iddiasından ayrıntılar...
İddialara göre, Ankara’da yaşayan A. A. (45), sosyal medya üzerinden kendisini K.B. olarak tanıtan B.N. (19) ile tanıştı. 26 yaşında olduğunu söyleyen B.N., A. A.’yı evlenme vaadiyle tuzağa düşürüp ihtiyaçları olduğunu söyleyerek sürekli para istemeye başladı.
B.N. nişan töreni, harçlık, yol parası, ev kirası ve ailesinin hastane masrafları gibi sebepleri öne sürerek A. A.’dan iki aylık süreçte toplam 60 bin lira aldı. İlerleyen zamanda B.N.’nin hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Akbaş, dolandırıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.
GİZLİ NUMARADAN TEHDİT ALDI
B.N.’nin hattını kapattığını ve kendisine hiçbir şekilde ulaşamadığını ifade eden Akbaş, gizli numara ile aranarak davadan vazgeçmesi için tehdit edildiğini ileri sürdü. Zor durumda olduğunu ifade eden Akbaş, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.