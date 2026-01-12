Evliler Dikkat! Dijital Sessizlik Boşanma Sebebi Sayılabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile mahkemelerinde görülen davalarda artık yalnızca fiziksel şiddet değil, duygusal ve dijital baskı unsurları da delil olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, özellikle dijital ortamda sergilenen davranışların bilinçli ve süreklilik taşıması halinde hukuki sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Burak Evci, şiddet kavramının günümüzde farklı boyutlar kazandığını vurguladı.

İletişimin büyük ölçüde dijital mecralar üzerinden yürütüldüğünü belirten Evci, şu ifadeleri kullandı: "Günümüzde iletişimin büyük bölümü dijital mecralar üzerinden yürütülmektedir. Eşin ya da partnerin sürekli şekilde sessize alınması, engellenmesi veya mesajlara kasıtlı olarak cevap verilmemesi, karşı tarafta değersizlik ve dışlanmışlık hissi oluşturmaktadır. Bu durum süreklilik arz ederse psikolojik şiddet olarak değerlendirilmektedir."

‘KUSUR OLARAK KABUL EDİLİYOR’

Mahkemelerin bireyin ruhsal bütünlüğünü zedeleyen davranışları da dikkate aldığını ifade eden Evci, Yargıtay’ın yerleşik kararlarına işaret etti.

Evci, dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen dışlayıcı tutumların da kusur kapsamında ele alındığını belirterek, "Eşin diğer eşi yok sayması, küçük düşürmesi, iletişimi bilinçli biçimde kesmesi kusur olarak kabul edilmektedir. Dijital platformlar üzerinden yapılan bu eylemler de aynı minvalde değerlendirilmektedir" dedi.

Uzmanlar, her iletişim aksamasının doğrudan hukuki yaptırıma yol açmadığını vurguluyor. Dijital davranışların tekil değil, planlı ve sürekli olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Boşanma davalarında delil unsurunun büyük önem taşıdığını belirten Evci, "Ekran görüntüleri, mesaj kayıtları ve tanık beyanlarıyla desteklenen dijital davranışlar, mahkeme nezdinde ciddi şekilde değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımız dijital ortamda sergiledikleri tutumların hukuki sonuçlar doğurabileceğini unutmamalıdır" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL İLETİŞİM HUKUKİ SORUMLULUK DOĞURABİLİR

Hukukçular, dijitalleşmenin yalnızca sosyal ilişkileri değil, hukuki sorumluluk alanlarını da genişlettiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, bireylerin dijital platformlarda sergiledikleri tutum ve davranışlar konusunda daha bilinçli ve dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: İHA