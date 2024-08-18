Evli Çifti Kaza Ayırdı! Otomobil Şarampole Devrildi

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada Mecbure Kılıç (75) hayatını kaybetti, sürücü eşi Celal Kılıç (75) yaralandı.

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Evli Çifti Kaza Ayırdı! Otomobil Şarampole Devrildi

Bolu'da saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yedigöller Park mevkiinde kaza meydana geldi. Ankara yönüne giden Celal Kılıç idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde araçtaki Mecbure Kılıç’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan eşi sürücü Celal Kılıç ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç’ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Mecbure Kılıç’ın cansız bedeni, inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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