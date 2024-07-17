Evlerini Kiralamak Yerine Satıyorlar

Ev sahipleri evlerini kiralamak yerine satıyor. Satıştan elde ettikleri geliri bankaya koyan ev sahipleri, aldıkları faizle kira gelirinden çok daha fazlasını kazanıyor.

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Evlerini Kiralamak Yerine Satıyorlar

Kırşehir'de; kiralık ev bulmak özellikle yaz dönemlerinde sorun haline geldi. Emlakçılar Odası, ev sahiplerinin kiralamak yerine satarak bankada parasını değerlendirdiğini söyledi.

Kiralık ev arayanların temmuz, ağustos ve eylül ayı dönemlerinde ciddi oranda sorun yaşadığını belirten Emlakçılar Odası Başkanı Zeynel Biçici, "Birçok ev sahibi evini kiralamak yerine satmayı ve parasını bankada değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu durum ise kiralık ev arayanlar için sıkıntı oluşturuyor. Kiracı ev sahibiyle kira parasında da dengesizlikler yaşıyor" dedi.

Biçici; ev sahiplerinin evlerini satmasının önüne geçilemediğini belirterek, "Kiralık daire bulmak çok zor. Gurbetçilerle birlikte memurlar için tayin dönemi olması kiracıyı da zorda bırakıyor. Ev sahibi evini satarak bankada değerlendirip parasıyla para kazanıyor. Ev sahibi 8, 9, 10 bin TL'ye ev kiralamak yerine parasını bankalarda değerlendirip ayda kiralamadan daha fazla gelir elde ediyor. Bu durum karşısında da kiracı zorda kalıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Kira, kiracı Ev sahibi
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