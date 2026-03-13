Evlerden Roma Eserleri Çıktı! 5 Şüpheli Yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri 'Anadolu mirası' operasyonunda 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların evlerindeki aramada, Roma dönemine ait heykel başı ve parçaları olmak üzere 11 tarihi eser ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

