Evlenme isteği hayatını kabusa çevirdi: Her şeyi sonradan anladı

İddiaya göre, Emet ilçesi Çerte köyünde ikamet eden H.C (35) isimli şahıs, evlilik için aracı olan H.Ö. isimli şahıs ile buluşmak için Şanlıurfa’ya gitti. Kendini Ayşe olarak tanıtan bir kadınla buluşan ve evlenmeye karar H.C, kadının yanında bulunan ve babası olduğunu söyleyen Abdullah isimli şahsa başlık parası olarak 100 bin TL, H.Ö. ismindeki aracı şahsa ise 20 bin TL verdi.

EVLENECEĞİ KADINA ALTIN VE PARA VERDİ

10 Kasım'da A.A. ve A.A. ile birlikte Emet ilçesi Çerte köyüne gelen H.C, burada evleneceği Ayşe isimli kadına 2 adet bilezik, 2 adet küpe, bir adet alyans taktı, daha sonra aynı gün Kütahya merkezde bulunan bir kuyumcuda 3 adet Cumhuriyet altını bozdurarak 36 bin TL’yi A.A. isimli şahsa verdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

O anda lavaboya gitmek için ayrılan Ayşe isimli kadının bir daha geri gelmeyince dolandırıldığını anlayan H.C. polise başvurdu. Şahsın ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri olayla ilgili A.A. isimli şüpheli şahsı gözaltına aldı.