Evlat Ayıranlara Kötü Haber: Çocuklarına Eşit Miras Bırakmayan Ebeveynler İçin Yeni Düzenleme

Türkiye'de birçok anne ve baba, miras bırakılacak taşınmazlarda çocukları arasında farklı pay dağıtımına gidebiliyor. Yasal olarak ebeveynler, üzerlerinde bulunan taşınmazları istedikleri çocuklarına devredebiliyor olsa da, yakın dönemde Miras Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrasında tapulara bütün çocukların eşit şekilde ortak olabileceği öğrenildi.

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Evlat Ayıranlara Kötü Haber: Çocuklarına Eşit Miras Bırakmayan Ebeveynler İçin Yeni Düzenleme - Resim: 1

Türkiye'de her geçen gün artmaya devam eden hayat pahalılığı, özellikle gayrimenkul sektöründe büyük bir balon oluşmasına neden olurken, milyonlarca insanın ev sahibi olabilme hayali giderek daha da imkansız hale geliyor.

Yeni bir ev satın alamayan birçok insan için tapu sahibi olabilmenin tek yolu ailelerinden kalacak miraslardan geçerken, bu noktada ebeveynlerin mal dağıtımı tercihleri yıllarca süren tartışma ve davaların fitilini ateşlemekte. Üzerine tapulu arsa, konut ya da dükkan bulunan birçok ebeveyn, bu mülklerini çocukları arasında eşit şekilde dağıtmama yoluna başvurmakta.

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