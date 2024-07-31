Evlat Ayıranlara Kötü Haber: Çocuklarına Eşit Miras Bırakmayan Ebeveynler İçin Yeni Düzenleme

Türkiye'de her geçen gün artmaya devam eden hayat pahalılığı, özellikle gayrimenkul sektöründe büyük bir balon oluşmasına neden olurken, milyonlarca insanın ev sahibi olabilme hayali giderek daha da imkansız hale geliyor.



Yeni bir ev satın alamayan birçok insan için tapu sahibi olabilmenin tek yolu ailelerinden kalacak miraslardan geçerken, bu noktada ebeveynlerin mal dağıtımı tercihleri yıllarca süren tartışma ve davaların fitilini ateşlemekte. Üzerine tapulu arsa, konut ya da dükkan bulunan birçok ebeveyn, bu mülklerini çocukları arasında eşit şekilde dağıtmama yoluna başvurmakta.