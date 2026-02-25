Evladının Mezarı Başında Fenalaştı, Hayatını Kaybetti
Bolu’da 16 yaşındaki oğlunun cenazesinde yıkılan anne, mezar başında fenalaşarak hayatını kaybetti.
Bolu’da 14 Şubat’ta 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk, evinde ölü bulundu. Efe Kerem, sevenlerinin gözyaşları arasında Kılıçarslan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Evladının ani ölümüyle yıkılan anne Mine Konuk, oğlunun Kılıçarslan Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ettiği esnada fenalaştı.
Acılı annenin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mine Konuk, Bolu’daki tedavisinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Ankara’ya sevk edildi. Ankara’da yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi gören anne Mine Konuk günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: İHA
