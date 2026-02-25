Evladının Mezarı Başında Fenalaştı, Hayatını Kaybetti

Bolu’da 16 yaşındaki oğlunun cenazesinde yıkılan anne, mezar başında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Evladının Mezarı Başında Fenalaştı, Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu’da 14 Şubat’ta 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk, evinde ölü bulundu. Efe Kerem, sevenlerinin gözyaşları arasında Kılıçarslan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Evladının ani ölümüyle yıkılan anne Mine Konuk, oğlunun Kılıçarslan Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ettiği esnada fenalaştı.

Acılı annenin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mine Konuk, Bolu’daki tedavisinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Ankara’ya sevk edildi. Ankara’da yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi gören anne Mine Konuk günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bolu
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emek Mesajı: 'Verdiği Sözleri Unutanlardan Olmadık' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emek Mesajı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İstanbul Seferli Uçakta Büyük Panik! Patlayan Powerbank Alev Aldı İstanbul Seferli Uçakta Büyük Panik! Patlayan Powerbank Alev Aldı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Küba Karasularında Çatışma: ABD Botunda 4 Ölü, 6 Yaralı Küba Karasularında Çatışma!
Forbes Açıkladı: Türkiye’nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, Selçuk Bayraktar İlk Kez Listede Forbes Açıkladı: Türkiye’nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, Selçuk Bayraktar İlk Kez Listede
Bayram Öncesi Emekliye İkramiye Sürprizi: Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor Bayram Öncesi Emekliye İkramiye Sürprizi: Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor
Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu
Türkiye Güne Acı Haberle Uyandı: Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! 1 Pilot Şehit Oldu Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! Şehidimiz Var