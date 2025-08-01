Evlada Son Görev! Acılı Baba, Oğlunun Cenaze Namazını Kıldırdı

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Yabancı dil eğitimi almak üzere gittiği ABD'nin Denver kentinde bisiklet sürerken geçirdiği kazada yaşamını yitiren 21 yaşındaki Salih Koç'un cenazesi, babasının imamlık yaptığı Bursa’daki Osmangazi Camisi’nde helallik alındıktan sonra Dursunbey’e götürüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Koç’un cenazesi, Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ın öğle vakti Çarşı Camisi’nde kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçedeki mezarlığa defnedildi.

Törene, genç adamın babası Necmettin Koç, yakınları, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘KENDİ EVLADIMIZIN CENAZE NAMAZINI KILDIRACAĞIZ’

Hüdavendigar Osmangazi Cami’sinde tekbirler eşliğinde getirilen cenaze sırasında herkes duygusal anlar yaşadı. Cenaze namazını kıldıran baba Necmettin Koç, şu sözlerle duygularını dile getirdi: "Kendi evladımızın cenaze namazını kıldıracağız. Rabbim de bunu bize nasip etmiş. Ondan geldik ona döneceğiz. İnşallah bize katlanabileceğimizi bildiği için bu yükü vermiştir. İnşallah yavrumla cennetinde kavuştursun. Bu dünyada hepimiz geçiciyiz. Yavrum biraz daha erken vefat etti. Allah'ın takdir ettiği ömür bu kadarmış. İnşallah Rabbim bizi cennetinde buluşturur. Oradaki bir kaza sonucu vefat etti. Ömrü bu kadarmış. Eğitim için oradaydı"

Kaynak: AA-İHA