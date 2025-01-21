Evinin Terasına Kurdu: 4 Mevsim Hasat Yapıyor

Gümüşoluk Mahallesi’nde yaşayan Kaçmaz, bahçesinde soğuk havaya dayanamayan sebzeler için alternatif bir çözüm arayışına girdi. Bu doğrultuda, kendisine ve oğluna ait iki binanın çatılarına toplamda 80 metrekarelik iki sera kurdu. Kaçmaz, çatıya yerleştirdiği oluk sistemiyle yağmur suyunu 60 ton kapasiteli bir depoda topluyor ve damla sulama sistemiyle bitkilerine ulaştırıyor. Musluk suyundaki kireçlenme sorununu önlemek için yağmur suyunu tercih eden Kaçmaz, bu yöntemle hem verimlilik sağlıyor hem de doğaya katkıda bulunuyor.