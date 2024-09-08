Evinin Önünde Otururken Araba Çarptı
Mardin'de evinin önünde oturan kadına araba çarptı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İpek Mahallesi 416. Sokak'ta akşam saatlerinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda evinin önünde oturan yabancı uyruklu N.Y.'ye çarptı.
Otomobil, kadına çarptıktan sonra cadde üzerinde park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA