Evinden 50 Ton Çöp Çıkarılmıştı... Yeniden Atık Biriktirmeye Başladı

Eskişehir'de geçtiğimiz yıl evinden yaklaşık 50 ton çöpün çıkarılan adam yeniden atık toplamaya başladı. Kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Evinden 50 Ton Çöp Çıkarılmıştı... Yeniden Atık Biriktirmeye Başladı

Eskişehir'de Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular geldiği şikayeti üzerine 24 Mayıs 2023'te Odunpazarı Belediyesi ekipleri çalışma başlatmıştı.

Tek başına yaşadığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 55 yaşındaki Bülent K. isimli şahıs tarafından evde çöplerin biriktirildiğini belirleyen ekipler, tüm odaları ağzına kadar çöple dolu olan 140 metrekarelik daireden yaklaşık 50 ton çöp çıkartmıştı. Aradan geçen uzun sürenin ardından aynı şahıs yeniden çöp biriktirmeye başladı.

Şahsın bu defa evinin yanı sıra garajında ve apartman bahçesinde de çöpler biriktirdiğini belirten çevre sakinleri, kötü kokudan ve manzaradan rahatsız olduklarını dile getirdi. Bahsi geçen şahsın zihinsel engelli olması nedeniyle kendisiyle iletişim de kuramadıklarını belirten vatandaşlar, konuyla ilgili yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

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