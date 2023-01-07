Evinde ölü bulunan MHP'li Gizem Memioğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı!

Memioğlu'nun sosyal medya üzerinden son paylaşımını 2021 yılında yaptığı ortaya çıkarken, attığı tweet'te "Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba görünce biliyorum çünkü ciddi aykırı. Artık müzik yapma zamanı" ifadelerini kullandığı görüldü.

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Evinde ölü bulunan MHP'li Gizem Memioğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı! - Resim: 1

Kuzeykent Mahallesi'nde yalnız yaşayan Gizem Memioğlu'ndan önceki gün akşamdan beri haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis ekipleri, Memioğlu'nun evine kapıyı çilingire açtırarak girdi. 

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Evinde ölü bulunan MHP'li Gizem Memioğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı! - Resim: 2

Memioğlu, yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Memioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

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Evinde ölü bulunan MHP'li Gizem Memioğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı! - Resim: 3

2021'DE İSTİFA ETMİŞTİ

Mhp Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 11 Aralık 2021'de istifa eden Memioğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

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Evinde ölü bulunan MHP'li Gizem Memioğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı! - Resim: 4

"ARTIK MÜZİK YAPMA ZAMANI"

Öte yandan Gizem Memioğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan son paylaşımını da 2021 yılında yaptığı ortaya çıktı. Memioğlu o son paylaşımında şu ifadeleri kullanmış; "Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba görünce biliyorum çünkü ciddi aykırı. Artık müzik yapma zamanı."

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