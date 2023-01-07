Evinde ölü bulunan MHP'li Gizem Memioğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı!

"ARTIK MÜZİK YAPMA ZAMANI"

Öte yandan Gizem Memioğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan son paylaşımını da 2021 yılında yaptığı ortaya çıktı. Memioğlu o son paylaşımında şu ifadeleri kullanmış; "Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba görünce biliyorum çünkü ciddi aykırı. Artık müzik yapma zamanı."