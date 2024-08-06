Evinde Kenevir Yetiştiren Şahıs Tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen C.E.K'nin Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 3 kilo 800 gram esrar, 55 kök Hint keneviri, 12 aydınlatma ve 12 güç kaynağı ile 2 nemlendirme cihazı, 5 termometre, 6 zamanlayıcı röle, 30 saksı, 5 vantilatör, sıvı gübre ve 3 çadır ele geçirildi.

Operasyonda C.E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA