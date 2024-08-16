Evinde Doğalgaz Kullananlar Yandı! 10 Bin Lira Para Cezası Var

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sürülen doğalgaz sayaçlarının, 2025 yılı sonuna kadar devre dışı bırakılması öngörülüyor. Yeni düzenlemenin amacı, enerji tüketiminin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak.

Bu süreçte, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ilçe yönetimleri veya kullanıcıların seçtiği servisler tarafından sayaçlar denetlenecek. Bakanlık, bu denetimler için herhangi bir ücret talep etmeyecek.