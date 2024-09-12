Evin Kliması Bomba Gibi Patladı: Yatak Odası Cayır Cayır Yandı

Antalya'da bir evin yatak odasında bulunan klima bomba gibi patladı. Patlamanın ardından yatak odası kullanılamaz hale geldi.

Evin Kliması Bomba Gibi Patladı: Yatak Odası Cayır Cayır Yandı

Antalya'da bir evin yatak odasında çalışan klimanın patlamasıyla çıkan yangında, yatak odası kullanılamaz hale geldi.

Dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Sinan Mahallesi 18 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana gelen yangında evin yatak odasındaki klima çalışır durumdayken patladı. Evden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken, evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri yangın haberini alıp gelince, evlerinin durumunu görüp fenalaştı. Ev sahibinin fenalaşmasıyla bölgeye sağlık ekibi de sevk edildi. Ev sahibine ilk müdahale ambulansta yapıldı.

'EVDE KİMSE YOKTUR'

Komşulardan Ahmet Altay, tanıklık ettiği yangın anını "Yangını pencereden gördük. Hemen itfaiyeyi aradık, erken saatte geldiler. Yangına müdahale ettiler, Allah'tan evde kimse yoktu. Maddi zarar var. Yangın başladıktan sonra içeriye girenler oldu. Her taraftan duman çıkıyordu, itfaiye gelmeden alev pencereden çıkıyordu. Bir patlama sesi de geldi. Pencereler açık olunca yangın gürlemeye başladı. Çok şükür maddi hasarla atlattık" ifadeleriyle anlattı.

Kaynak: DHA

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