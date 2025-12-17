Evi Yangında Kül Oldu, Kendisinden Haber Alınamıyor

Manisa’nın Gördes ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının başladığı evin sahibi Türkan Büke'ye ulaşılamadığı belirtilirken, ekipler arama çalışması başlattı.

Evi Yangında Kül Oldu, Kendisinden Haber Alınamıyor
Manisa Gördes ilçesi Evciler Mahallesi'nde Türkan Büke’nin (60) yaşadığı tek katlı evde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evi Yangında Kül Oldu, Kendisinden Haber Alınamıyor - Resim : 1

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Türkan Büke'ye ulaşılamadığı belirtilirken, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleri eşliğinde arama çalışması başlatıldı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

