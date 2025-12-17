Evi Yangında Kül Oldu, Kendisinden Haber Alınamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa Gördes ilçesi Evciler Mahallesi'nde Türkan Büke’nin (60) yaşadığı tek katlı evde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Türkan Büke'ye ulaşılamadığı belirtilirken, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleri eşliğinde arama çalışması başlatıldı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA