Evi Yangında Kül Oldu, Kendisinden Haber Alınamıyor
Manisa’nın Gördes ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının başladığı evin sahibi Türkan Büke'ye ulaşılamadığı belirtilirken, ekipler arama çalışması başlattı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Manisa Gördes ilçesi Evciler Mahallesi'nde Türkan Büke’nin (60) yaşadığı tek katlı evde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Türkan Büke'ye ulaşılamadığı belirtilirken, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleri eşliğinde arama çalışması başlatıldı.
Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme:
Güllü’nün Ölümünde Oğlu Tuğberk Gülter 5 Saat İfade Verdi! Detaylar Ortaya Çıktı, ‘Ablam Kervan İçin