Eve Kenevir Düzeneği Kurdu, Gözaltına Alındı

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren titiz çalışmanın ardından Erbaa ilçe merkezinde bir evde kenevir yetiştirilip, uyuşturucu satıldığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, odanın birinin kenevir yetiştirmek için özel olarak hazırlandığını belirledi. Odada bitki yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi ve havalandırma düzeneği bulan polis, evin sahibi Serdar Ö.’yü gözaltına aldı.

Evde kurutulmuş 600 gram esrar, saksılarda yetiştirilen 23 kök Hint keneviri, hassas terazi, termometre ve ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Serdar Ö.’nün evde yaptığı düzenek, cep telefonu ile görüntülendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA